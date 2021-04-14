شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخوض مرانه الأول فى رمضان بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، بقيادة عماد النحاس، مدرب الذئاب، إلى التدريبات اليومية بعد انتهاء إجازة الـ24 ساعة التى حصل عليها اللاعبون قبل بداية شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول فى رمضان ليلا طبقا للمواعيد الجديدة التى حددها الجهاز الفنى، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادى دجلة يوم 22 أبريل، وذلك عقب تعديل موعد المباراة مؤخراً بعدما كان من المقرر إقامتها يوم 2 مايو المقبل.

ويدرس عماد النحاس الاستعانة بمباراة ودية أو أكثر من أجل مباراة وادى دجلة، للاطمئنان على تكيف اللاعبين على اللعب فى الأجواء الرمضانية.

ووضع الجهاز الفنى، نظاما غذائيا متكاملا للاعبين بالاتفاق مع المعد البدنى للفريق عبد الرحمن عيسى، من أجل الحفاظ على لياقة الفريق فى شهر رمضان.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.