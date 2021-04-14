شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد يوضح أسباب إسناد قمة الأهلي والزمالك لحكم مصري: «لن تؤثر ‏على حسم الدوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية القائمة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، الأسباب التي دفعته لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك لحكم مصري.

وقال مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية: «القمة سيقوم بإدارتها حكم مصري، لعدة أسباب في مقدمتها أنها ليست حاسمة وتُقام في وسط الموسم ولن تؤثر بشكل كبير على حسم فريق اللقب».

وتابع:«المباراة ستُقام من خلال الاستعانة بتقنية الفيديو وهي تقنية تُسهل كثيراً على مهمة الحكام».

وأرجع السبب الأخير بإسناد المهمة لحكم مصري بغياب الجماهير وعدم وجود ضغوط على الحكم أو على مجالس إتحاد الكرة.