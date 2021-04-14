شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: مصر ستبلغ المونديال بقيادة حسام البدري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، تفاؤله بقدرة منتخب مصر على بلوغ مونديال 2022 بقطر، بقيادة فنية وطنية لحسام البدري.
وقال مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية: «واثق من قدرة منتخب مصر على التأهل للمونديال بقيادة حسام البدري».
ونفى مجاهد خلال تصريحاته ما تردد على فصل عدد كبير من موظفي اتحاد الكرة المصري قائلاً: «موظف وحيد فقط تم استبعاده عن العمل».
وأنهى تصريحاته: «أنا ابن اتحاد الكرة ودخلت الجبلاية منذ عام 1993 بشكل رسمي وخدمات الاتحاد في عدة مناصب».
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