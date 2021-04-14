شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر .. موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة هامة أمام حرس الحدود، الأربعاء 14-4-2021 ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر. ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وبأداء كبير، من أجل تعويض الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحسم اللقب رقم 28 في تاريخه.

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود، الأربعاء 14-4-2021 في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية، ويسعى الزمالك للفوز من أجل مصالحة جماهير البيضاء الحزينة بعد الخروج الأفريقي من دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة عبر شاشتها في الموعد الذي يقام فيه اللقاء خاصة وأن هذه الشبكة تمتلك حصريا حقوق بث إذاعة مباريات الدوري المصري وكأس مصر لموسم 2020 – 2021.

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.