شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والنصر في كأس مصر .. موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته بدور 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2020-2021 أمام نظيره النصر القاهري، مساء الأربعاء 14- 4- 2021 بملعب الاسكندرية، ويخشى الأهلى مفاجأت خروج الكبار أمام الصغار في بطولة كأس مصر والتى دائما ما تشهد العديد من المفاجأت الكروية غير المتوقعة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية، ويسعى الأهلي خلال هذا اللقاء من الهروب من مفاجأت الكأس والتى دائما لاترحم الكبار، والسنوات السابقة خير شاهد على مفاجأت كأس مصر أمام الفرق الصغيرة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة عبر شاشتها في الموعد الذي يقام فيه اللقاء خاصة وأن هذه الشبكة تمتلك حصريا حقوق بث إذاعة مباريات الدوري المصري وكأس مصر لموسم 2020 – 2021.

حراسة المرمى: على لطفي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف

خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، وليد سليمان

وتُوج الأهلي بلقب كأس مصر في الموسم الماضي على حساب طلائع الجيش في المباراة النهائية للمسابقة. ورفضت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري نقل مباراة الأهلي والنصر للقاهرة بدلاً من الاسكندرية.