شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة سيد عيد مدرب النصر قبل ساعات من مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير إن سيد عيد، المدير الفني لفريق نادي النصر، تقدم باستقالته من تدريب الفريق قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي التي تُقام مساء اليوم الأربعاء بمنافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وأضاف شوبير: «أنا حسدت السيد عيد بعد 15 سنة متتالية مع النصر، تقدم باستقالته قبل ساعات من مباراة الأهلي».

وأكمل: «نافع السيد ومحمد حجاج هما من سيقودان النصر في مباراة الليلة أمام الأهلي».

وكان عيد قد تغيب بدون إذن من إدارة النادي عن تدريبات النصر خلال الأيام الثلاثة الماضية.