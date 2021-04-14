ماذا يحدث لو لم يحضر الزمالك مباراة الاهلي مواليد 99؟ احمد مجاهد يجيب

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري، إن فكرة إلغاء بطولة الجمهورية لمواليد 1999 مطروحة، مؤكدا عدم وجود مشكلة حال انسحاب الزمالك من المباراة الفاصلة أمام الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف "مجاهد" خلال حواره ببرنامج "مساء ONTime" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": مواليد 1999 ما كان أن يكون مسابقة لهم وكان يجب ألا تقام من الأساس، فهذا الجيل كان يصعد منه البعض للفريق الأول والباقي يرحل لأندية أخرى.

وتابع: أتيت إلى اتحاد الكرة ووجدت تلك المسابقة، لكن المنتخب الأولمبي يضم أكثر من 40 لاعبا يشاركون في الدوري الممتاز، ومن المستحيل التفكير في ضم أي لاعب من هذا السن في بطولة الناشئين.

وأختتم "مجاهد" حديثه قائلا: اللجنة الخماسية كانت صاحبة قرار إقامة بطولة مواليد 1999، كانت فكرة حسنة، لكنها ظلمت جيلا، اللاعب الذي لن يلعب في الدرجة الأولى كان سيذهب لنادٍ آخر، ويحصل على الفرصة المناسبة.