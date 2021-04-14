شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والنصر اليوم في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الاهلي والنصر، فى التاسعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وستقام المباراة بالإسكندرية، وتُعد مباراة اليوم "البروفة الأخيرة" للمارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الأحد المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.

ويتطلع الأهلى، بطل النسخة الماضية بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بنتيجة 1-1 لبدء رحلة الحفاظ على اللقب أمام النصر الليلة.

ويخوض الأهلى مباراة اليوم بدون عدد كبير من لاعبيه لأسباب مختلفة، يأتى فى مقدمتهم، محمد الشناوي وحسين الشحات للإيقاف، وياسر إبراهيم ومحمد هانى وجونيور أجاى وحمدى فتحى للإصابة، كما يتواصل غياب على معلول للإصابة أيضا، وازادات مُعاناة الأهلى خلال الساعات الماضية بعد إصابة محمد الشناوى بفيروس كورونا.

ورغم فارق الخبرات والإمكانيات، إلا أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تحدث مع لاعبيه طوال الأيام الماضية عن ضرورة احترام الخصم وعدم الاستهانة به، وشدد لهم على ضرورة التركيز فى المباراة منذ بدايتها من أجل الفوز والصعود والهروب من مفاجآت بطولة الكأس.

كما يرغب المدير الفنى فى تجهيز بعض اللاعبين خلال مباراة اليوم لمواجهة الزمالك المرتقبة، يأتى فى مقدمتهم، أحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وأكرم توفيق ورامى ربيعة، حيث من المتوقع أن يعتمد موسيمانى على هؤلاء اللاعبين فى القمة المرتقبة والتى ستشهد غيابات كثيرة للإصابة.

وطالب موسيمانى، لاعبيه باحترام المنافس وعدم الاستهانة به بدعوى أنه يلعب فى دورى القسم الثانى، وأكد لهم أن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والاجتهاد فى الملعب لذا عليهم التركيز منذ بداية المباراة وحتى صافرة النهاية.

فى المقابل، حرص سيد عيد، المدير الفنى للنصر، على توجيه تعليماته للاعبين بضرورة تقديم أداء جيد أمام بطل مصر وأفريقيا، مؤكدا أن النصر سيخوض لقاء الأهلى بهدف تقديم أداء جيد للمتعة وتقديم صورة مشرفة لنادى النصر، مشيرًا إلى أن لاعبيه يقدمون أداء قويا أمام الفرق الكبيرة.

وقال إنه كان يتمنى إقامة المباراة فى القاهرة نظرًا لحلول شهر رمضان الكريم وتواجد الفريقان بنفس المحافظة لعدم إجهاد اللاعبين من السفر بسبب الصيام لكنه فى النهاية يحترم قرار اتحاد الكرة بإقامة المباراة بالإسكندرية.

وحاول سيد عيد، خلال التدريبات الماضية التركيز على التمركزات الدفاعية وغلق المساحات والدفاع "رجل لرجل" وفرض رقابة قوية على مفاتيح لعب الأهلى، وينوى الجهاز الفنى للنصر الاعتماد على الثنائى حمودة سمير قائد خط الدفاع وأحمد داهش الظهير الأيسر العائد من الإصابة.