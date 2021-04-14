شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة على تليفزيون الخليج 365: كورونا الشناوى تجبر الأهلي على ضم حارس مرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى محمد شبانة أن إدارة النادي الأهلي بدأت التفكير جديا في التعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم هذا المركز، لاسيما بعد إصابة محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بفيروس كورونا وغيابه عن المشاركة في مباراة هامة ومصيرية بحجم مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري.

وأضاف شبانة خلال تقديم برنامجه "مع شبانة" على لايف تليفزيون الخليج 365، أن إدارة الأهلي تختار بين أكثر من حارس مرمى للتعاقد معهم خلال الفترة القادمة ليكون بديلا لمحمد الشناوي مثل المهدي سليمان وأحمد الشناوي حارسي بيراميدز، ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومحمود جاد حارس مرمى إنبي.

وتابع شبانة حديثه مشيرًا إلى إن إدارة الأهلي ترى أن ثنائي حراسة الأهلي علي لطفي ومصطفى شوبير ليسا بنفس قوة وإمكانيات محمد الشناوي، لذا تفكر في ضم حارس مرمى على مستوى عالى حتى لا يتكرر الوقوع في هذا الموقف مجددا، وأن يكون الحارس البديل بنفس قوة الحارس الأساسى.