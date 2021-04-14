شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. محمد صبري يقود الزمالك للأكثر تتويجا بكأس الأفروأسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف اثنان على مكانة نادي الزمالك الرياضية والكروية في مصر وأفريقيا والوطن العربي، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبي الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا في رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

حصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدوري أو الكأس أو دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

بطولة اليوم هي كأس الافروأسيوية وهي البطولة التي تم إلغاؤها بعد إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العالم للأندية، ويعد الزمالك هو أكثر الأندية حصولا علي لقب البطولة برصيد لقبين حصل عليهما موسمي 87 و97 ، فيما خسر مرة واحدة عام 94 من نادي تاي فارمرز التايواني.

موسم 97 كان أحد المواسم البارزة في تاريخ نادي الزمالك بعدما نجح الفريق في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 96، ليواجه فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراتين ذهابا وإيابا.

خسر الزمالك مباراة الذهاب في كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك طارق مصطفي المدرب العام الحالي للمنتخب الوطني، وفي مباراة العودة بالقاهرة حقق الزمالك الفوز بهدف نظيف أحرزه محمد صبري لينتهي مجموع المباراتين بالتعادل الإيجابي 2/2 ويتم احتساب الزمالك فائزا بعد استفادته من قاعدة الهدف خارج الأرض.