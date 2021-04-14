مجاهد: فكرة إلغاء مسابقة 1999 مطروحة.. ولا مشكلة حال انسحاب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، أن فكرة إلغاء بطولة الجمهورية لمواليد 1999 مطروحة، مشيرا إلى عدم وجود مشكلة حال انسحاب الزمالك من المباراة الفاصلة أمام الأهلي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مجاهد، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس" صباح الأربعاء: "مواليد 1999 ما كان أن يكون مسابقة لهم وكان يجب ألا تقام من الأساس، فهذا الجيل كان يصعد منه البعض للفريق الأول والباقي يرحل لأندية أخرى".

وأضاف: "أتيت إلى اتحاد الكرة ووجدت تلك المسابقة، لكن المنتخب الأولمبي يضم أكثر من 40 لاعبا يشاركون في الدوري الممتاز، ومن المستحيل التفكير في ضم أي لاعب من هذا السن في بطولة الناشئين".

وتابع: "اللجنة الخماسية كانت صاحبة قرار إقامة بطولة مواليد 1999، كانت فكرة حسنة لكنها ظلمت جيلا، اللاعب الذي لن يلعب في الدرجة الأولى كان سيذهب لناد آخر ويحصل على الفرصة المناسبة".

وأوضح: "قررنا استكمال المسابقة من دور واحد فقط حتى لا يجلس هؤلاء اللاعبين في بيوتهم، شروط حسم مسابقات اتحاد الكرة المصري بكل الدرجات هي المواجهات المباشرة حال تساوي الفريقين في النقاط

وأكد: "حدث لبس في المباراة لأن الزمالك استند إلى بند يوضح أنه إذا لم تُكتمل المسابقة يتم الاحتكام للترتيب العام للفرق الذي يحسمه فارق الأهداف، هذا ينطبق على الدورين، لكن اتحاد الكرة قرر استكمال المسابقة من دور واحد".

وعن قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة فاصلة، أكد أحمد مجاهد: "لجأنا إلى ذلك حتى لا تحدث أزمة ونحبط أي طرف من الأطراف، خاصةً أن المسابقة تنشيطية وغير مؤهلة، قررنا إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل".

وواصل: "لا مشكلة لدينا إذا لم يحضر الزمالك لمواجهة الأهلي في المباراة الفاصلة، ليس هناك موضوع فهي مسابقة تنشيطية، الاتحاد السكندري رأى أن البطولة لا جدوى لها ولم يشارك فيها من الأساس".

وأتم قائلا: "ليس لدينا مشكلة في إلغاء المباراة أيضا، فسنوفر إيجار ملعب السكة الحديد، فكرة إنهاء المسابقة مطروحة بقوة ولا توجد مشكلة، مسابقات المراحل السنية الأساس فيها هو اكتشاف لاعبين للفرق الأولى والمنتخبات".