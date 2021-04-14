فيديو | مشاهدة اهداف مباراة تشيلسي وبورتو فى دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة تشيلسي وبورتو فى دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم 13-4-2021، لحساب إياب دور ربع النهائي.

صعد تشيلسي الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا رغم هزيمته أمام بورتو البرتغالي بنتيجة صفر / 1 ليودع الفريق البرتغالي البطولة برأس مرفوعة.

وكادت مباراة الإياب أن تنتهي بالتعادل السلبي لكن المهاجم الإيراني “مهدي طارمي” خطف هدف الفوز لبورتو في الثواني الأخيرة من المواجهة بمقصية رائعة، إلا أن الهدف لم يكن كافيا لانتزاع بطاقة التأهل.

واستضاف نفس الملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، مباراة الإياب اليوم بين تشيلسي وبورتو، وكان يسعى البلوز إلى تمديد سلسلة اللاهزيمة في دوري ابطال اوروبا إلى تسع مباريات، حيث فاز في 7 مناسبات، وتعادل مرتين، لكنه تعرض للهزيمة بهدف فى اللحظات الأخيرة.

وكان تشيلسي على موعد للمشاركة في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لأول مرة منذ 2014، بعد فوزه بنتيجة (2-0) في ذهاب ربع النهائي على بورتو في المباراة التي أقيمت على ملعب إشبيلية الإسباني “رامون سانشيز بيزخوان”، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في إنجلترا والبرتغال.

ودخل تشيلسي مباراة بورتو الليلة بصفوفٍ مكتملة، بغض النظر عن غياب لاعب الوسط الكرواتي “ماتيو كوفاسيتش”، بسبب الإصابة.

على الجهة المقابلة، احتاج بورتو إلى معجزة من أجل تحقيق الريمونتادا لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لأول مرة منذ موسم 2003/2004، الذي حقق فيه اللقب آنذاك على حساب موناكو الفرنسي.

وخسر بورتو خمس مرات من آخر 7 مواجهات ضد الفرق الإنجليزية، وشهدت كل تلك الهزائم خسارة الفريق البرتغالي بفارق هدفين أو أكثر.

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إليكم فيديو اهداف مباراة تشيلسي وبورتو