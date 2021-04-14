نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا «البطل يُودع»

تعرف على نتيجة مباراة باريس وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، لحساب إياب الدور ربع النهائي، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 على ملعب حديقة الأمراء في عاصمة فرنسا “باريس”.

اكتفى بايرن ميونخ – حامل لقب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي – بالفوز بهدف دون رد، ليودع المسابقة بموجب الأهداف الاعتبارية، حيث خسر في الذهاب بنتيجة 3/2.

وكان بايرن ميونخ بحاجة للفوز بنتيجة (صفر/2) على ملعب باريس سان جيرمان، لكن الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس تصدى لجميع التسديدات وأبعد كل العرضيات التي مُررت، لينقذ فريقه من هزيمة عريضة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة (صفر/1) لصالح بايرن ميونخ، عن طريق المهاجم الدولي الكاميروني تشوبو موتينج، بعد متابعة لتسديدة سقطت من الحارس كيلور نافاس داخل منطقة الستة ياردات في الدقيقة 40.

وجاء تقدم بايرن ميونخ بالهدف الأول على عكس سير المباراة، حيث أضاع باريس سان جيرمان العديد من الفرص السهلة أمام مرمى مانويل نوير خلال محاولاته من هجمات مرتدة في ظل سيطرة ميدانية كبيرة من العملاق البافاري منذ البداية.

وتصدت العارضة لتصويبة مقوسة جميلة من نيمار جونيور في الدقيقة 38، وقبلها بنحو خمس دقائق تصدى مانويل نوير لإنفراد تام لنيمار بعد تحصله على تمريرة بينية جميلة داخل منطقة الجزاء من مبابي.

وفي الدقيقة 39 رد القائم الأيسر لمرمى حارس بايرن ميونخ تسديدة أرضية جميلة من نيمار جونيور بعد انفراده بفضل تمريرة بينية من كيليان مبابي.

لكن وعلى عكس سير اللعب، سجل بايرن ميونخ هدف السبق في الدقيقة 40 بواسطة لاعب باريس سان جيرمان السابق “ماكسيم تشوبو موتينج”.

وكان ماكسيم تشوبو موتينج – لاعب باريس سان جيرمان السابق – قد سجل هدفًا في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب آليانز آرينا وانتهت بفوز باريس بنتيجة 3/2.

ورفع تشوبو موتينج رصيد أهدافه مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ل 4 في 7 مباريات، ليواصل محاولة تعويض غياب روبرت ليفاندوفسكي الذي أصيب مؤخرًا في الركبة.

وخلال الشوط الثاني، تضاعف ضغط بايرن ميونخ على مدافعي باريس سان جيرمان، وكاد ليروا ساني ودافيد ألابا وتوماس مولر يسجلون الأهداف، لكن الحارس كيلور نافاس برع في إبعاد جميع الكرات الصعبة التي جاءته على مدار ال45 دقيقة الثانية من اللقاء.

وركز باريس بشكل أوضح على لعب الهجمات المرتدة أكثر مما كان عليه في الشوط الأول، لكن تسرع مبابي ونيمار، بالتزامن مع سوء طالعهما اليوم، أدى إلى ضياع كل الفرص.

وحملت الدقيقة 78 هدفًا ملغيًا لفريق باريس سان جيرمان سجله كيليان مبابي من هجمة مرتدة نموذجية انفراد بفضلها قبل أن يسدد في سقف الشباك، لكن حكم الراية ألغى الهدف بداعي تسلل مبابي عند حصوله على الكرة بعد وسط الملعب.

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