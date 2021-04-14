شاهد فيديو اهداف مباراة باريس وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا «موتينج يلدغ من جديد»

شاهد فيديو اهداف مباراة باريس وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، لحساب إياب الدور ربع النهائي، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 على ملعب حديقة الأمراء في عاصمة فرنسا “باريس”.

اكتفى بايرن ميونخ – حامل لقب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي – بالفوز بهدف دون رد، ليودع المسابقة بموجب الأهداف الاعتبارية، حيث خسر في الذهاب بنتيجة 3/2.

وكان بايرن ميونخ بحاجة للفوز بنتيجة (صفر/2) على ملعب باريس سان جيرمان، لكن الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس تصدى لجميع التسديدات وأبعد كل العرضيات التي مُررت، لينقذ فريقه من هزيمة عريضة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة (صفر/1) لصالح بايرن ميونخ، عن طريق المهاجم الدولي الكاميروني تشوبو موتينج، بعد متابعة لتسديدة سقطت من الحارس كيلور نافاس داخل منطقة الستة ياردات في الدقيقة 40.

وجاء تقدم بايرن ميونخ بالهدف الأول على عكس سير المباراة، حيث أضاع باريس سان جيرمان العديد من الفرص السهلة أمام مرمى مانويل نوير خلال محاولاته من هجمات مرتدة في ظل سيطرة ميدانية كبيرة من العملاق البافاري منذ البداية.

وتصدت العارضة لتصويبة مقوسة جميلة من نيمار جونيور في الدقيقة 38، وقبلها بنحو خمس دقائق تصدى مانويل نوير لإنفراد تام لنيمار بعد تحصله على تمريرة بينية جميلة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 39 رد القائم الأيسر لمرمى حارس بايرن ميونخ تسديدة أرضية جميلة من نيمار جونيور بعد انفراده بفضل تمريرة بينية من كيليان مبابي.

لكن وعلى عكس سير اللعب، سجل بايرن ميونخ هدف السبق في الدقيقة 40 بواسطة لاعب باريس سان جيرمان السابق “ماكسيم تشوبو موتينج” الذي كان قد تمكن من هز شباك فريقه السابق بمباراة الذهاب على ملعب آليانز آرينا الأسبوع الماضي.

وفي الدقيقة 78 ألغى حكم المباراة هدفًا لفريق باريس سان جيرمان سجله كيليان مبابي بعد انفراد تام، وذلك بداعي التسلل، دون الرجوع لتقنية الفار بسبب وضوح اللعبة.

شاهد فيديو اهداف مباراة باريس وبايرن ميونخ

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