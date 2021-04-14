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باريس سان جيرمان يجرد بايرن ميونخ من لقبه ويعبر لنصف النهائي

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المنامة - ياسر ابراهيم - ثأر باريس سان جيرمان لهزيمته أمام بايرن ميونخ في نهائي الموسم الماضي، وتأهل على حسابه إلى نصف النهائي بالنسخة الحالية للبطولة الأوروبية، رغم فوز الفريق البافاري في عقر دار الفريق الباريسي بهدف نظيف في إياب دور الثمانية.
 
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3-2، وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3-3، وتأهل سان جيرمان عبر قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.
 
وسجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف الفوز للبايرن في الدقيقة 40، لكنه لم يكن كافيا لانتزاع بطاقة التأهل، وأطاح سان جيرمان بحامل اللقب من ربع نهائي البطولة.
 
وشهدت المباراة العديد من الفرص التهديفية لكلا الفريقين على مدى شوطي المباراة، وعاند الحظ باريس سان جيرمان بشكل كبير في أكثر من فرصة حيث تصدى القائم والعارضة لكرتين من النجم البرازيلي ، كما أسكن كيليان مبابي الكرة في شباك الحارس مانويل نوير في الشوط الثاني لكنها لم تحتسب هدفا بداعي التسلل.
 
المصدر : وكالات

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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