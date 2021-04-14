تشيلسي يصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل تشيلسي الإنكليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته بهدف دون رد من ضيفه بورتو البرتغالي في إياب ربع النهائي.



وحسم فريق تشيلسي الإنكليزي صعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام ضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.



أقيمت المباراة على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية، وتمكن تشيلسي من المحافظة على أفضلية تقدمه ذهاباً الأسبوع الماضي خارج ملعبه بهدفين نظيفين معظم فترات المباراة، حتى تمكن مهاجم بورتو البديل الإيراني مهدي طارمي من إحراز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة (90+4) والذي لم يكن كافياً لإنقاذ الفريق البرتغالي من وداع المسابقة.

المصدر: بي إن سبورت