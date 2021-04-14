شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. وليد أزارو يسجل هدفا ذهبيا ليخطف كأس السوبر من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وفى 12 يناير 2018 توج النادى الأهلى بطلاً لكأس السوبر المحلى للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب المصرى البورسعيدى، بفوزه عليه (0/1) على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.

ويدين المارد الأحمر بالفضل فى تتويجه باللقب لمهاجمه المغربى السابق وليد أزارو، الذى سجل هدف الفوز "الذهبى" الوحيد له فى الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافى الأول، مستفيداً من خطأ قاتل ارتكبه حارس مرمى المصرى البورسعيدى، أحمد مسعود.

ووقتها المغربى وليد أزارو دخل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه، ليس لتسجيله هدف تتويج الأهلي بلقب السوبر فى لقاء المصرى فحسب، بل كونه أول لاعب أجنبى يسجل هدفاً فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة عام 2001، وكانت بطولة السوبر المصرى شهدت 27 هدفاً قبل لقاء الأهلي والمصري لم يفلح أى لاعب أجنبى محترف فى التسجيل قبل أن يحرز المغربى الهدف ويحسم اللقب للمارد الأحمر.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993. وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020، حيث جح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.