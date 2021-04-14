شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يترك الكرة وينتقل للتمثيل في «إعلان البيجامة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تباينت ردود الأفعال على إعلان محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، الذي عرضه على صفتحه الشخصية بموقع فيسبوك، وظهر فيه وهو يرتدي بيجامة ويشرب «شاي بلبن مع بقسماط».

وأظهر الإعلان قدرة محمد صلاح المميزة على التمثيل وتجسيد الشخصية الذي ظهر عليها في الإعلان بشكل فني مميز، مما جعل المتابعين لهذا الإعلان يشيدون بأدائه الفني سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

وقال أحد المتابعين يدعى أحمد القشيري: «مش قصدى حاجه يا صلاح بس ما كنت تلمها وتحطها في البعيده احسن». وعلق متابع آخر على ظهور محمد صلاح بزي منزلي، ويضيف خالد طلعت: «حلو قوي يا صلاح.. والله بتعرف تمثل كويس».

ويقول محمد الوصفي أحد المتابعين: «إعلان جميل بغض النظر أن فيه ٩٠ مليون واحد بيفتي و١٠ مليون عاوزين ينزلوا يلعبوا الكورة اللي ضيعتها بس ده من حبهم وأملهم فيك أن كل حاجة تكون بيرفيكت ١٠٠%، بالتوفيق دايما ورمضان كريم عليك وعلي أسرتك».

وقالت متابعة باسم فاطمة مصطفى: «البيجامة والنضارة هياكلو منك حتة ي أبو صلاح يا جامد». وقال متابع رفيق فتحي: «إعلان دمه خفيف أوي اختياراتك دائمآ جميله يا أبو صلاح».

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