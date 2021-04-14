شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان .. هانز فليك يعلق على الخروج من دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، أن فريقه كان الطرف الأفضل في مواجهتي ربع نهائي دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان. واستطاع الفريق البافاري التغلب على نظيره الفرنسي في معقله (1-0)، لكن هذا الانتصار لم يكن كافيًا لتعويض خسارته ذهابًا (2-3) في ميونخ بجولة الذهاب.

وأبرز موقع «سبورت1» تصريحات فليك عقب المباراة، حيث قال: «لم نسجل أهدافًا كافية في جولة الذهاب، لكن بالنظر إلى كلتا المباراتين، فإننا كنا الفريق الأفضل».

وأضاف: «رأينا اليوم مدى الجودة التي يملكها باريس في خط هجومه، لكن يتحتم عليّ الثناء على فريقي، لأنهم حاولوا كثيرًا وكانوا على أعلى درجة من التركيز». وأشار المدرب الألماني إلى سوء حظ فريقه بسبب كثرة الإصابات، إلا أن ذلك لم يمنعه من تهنئة باريس سان جيرمان على التأهل لنصف النهائي.

وأردف: «كنت آمل فقط بأن يحالفنا الحظ قليلًا، خاصة في فرصة ساني الأخيرة، حيث قام بعمل فردي مميز، لكنه اختار إرسال عرضية زاحفة». وأكد هانز فليك أن فريقه افتقد للمسة الأخيرة أمام المرمى، مضيفًا: «الفريق حاول فعل كل شيء، ويجب علينا تقبل ما حدث».

ودع فريق بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء 13-4-2021 ضمن منافسات جولة الإياب لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

واستفاد فريق باريس سان جيرمان بنيجة الإياب الذي أقيم الأسبوع الماضي على أرض ملعب أليانز أرينا معقل النادي الألماني وفاز به الفريق الباريسي بثلاثية مقابل هدفين، ليطرد الفريق الباريسي حامل لقب بطولة التشامبيونزليج النسخة الماضية، ويصعد إلى دوري نصف نهائي للبطولة.

وحقق فريق بايرن ميونخ فوزا هاما على بارس سان جيرمان في الشوط الأول بهدف دون رد خلال اللقاء المقام بينهما في جولة الإياب لدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021.

نجح فريق بايرن ميونخ على عكس سير اللقاء بتسجل هدفا في شباك باريس سان جيرمان في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول المقام بينهما ضمن منافسات جولة الإياب لدوري ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل هدف البافاري تشوبو موتينج الذي نجح بمتابعة تسديدة كومان ويضع الكرة في شباك الفريق الباريس برأسه.

وشهدت الدقيقة الثانية من الشوط الأول لمسة حريرية من نيمار إلى كيليان مبابي الذي انفرد بحارس بايرن ميونخ وسدد الكرة لتمر بشكل خطير على مرمى البافاري بعدما مرت الكرة على يمين مانويل نوير بمحاكاة القائم الأيمن.

وحاصر بايرن ميونخ الفريق الباريسي في أول خمس 10 من الشوط الأول بحثا عن تسجيل الهدف الأول خاصة وأن الفريق الألماني متأخر بهدف بعدما انتهى اللقاء الأول بثلاثية مقابل هدفين الذي أقيم الأسبوع الماضي في أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ.

وجاءت الدقيقة11 لتشهد أول خطورة عند طريق كيليان مبابي الذي رواغ بافارد بكل سهولة واصطدمت الكرة في قدم أحد المدافعين لتغيره اتجاها ويسددها نميار في قدم مانويل نوير، ولكن حكم اللقاء احتسب اللعبة الثانية تسلل على النجم البرازيلي نيمار دا سليفا نجم باريس سان جيرمان.

وجاءت الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ولم ينجح بايرن ميونخ من تسجيل أي هدف ليعوض الفارق بل قام باريس سان جيرمان بتمرير الكرة من لمسة واحدة بين لاعبيه لامتصاص حماس لاعبو البافاري وفي نفس والوقت لمحاولة لسحب الألمان وتنفيذ هجمة مرتدة عن طريق نيمار وكيليان مبابي.

وضاع الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان عند الدقيقة 27 بعدما انطلق كيليان مبابي من الجهة اليمنى لفريق بايرن ميونخ وعرض كرة خطيرة لزمليه البرازيلي ينميار دا سليفا الذي سددها بقوة ولكن مانويل نوير العملاق يتصدى لها ويخرج الكرة لركلة ركنية.

وعند الدقيقة 35 سدد نيمار كرة قوية تصدى له مانويل نوير بشكل خرافي بعدما راوع النجم البرزايلي مدافع البافاري وأطلق صاروخية تجاه نويل الذي منع الكرة وتصدى لها ببراعة مثلما فعل في الكرة الأولى.

وجاءت الدقيقة 37 لتشهد خطورة جديدة لفريق باريس سان جيرمان بعدما رواغ نيمار مدافع بايرن ميونخ وسدد الكرة تصطدم في عارضة نوير الذي فشل في محاولة التصدى للكرة بسبب سرعتها القوية. وبدقيقة واحدة سدد نيمار كرة آخرى في عارضة مانويل نوير.

وجاءت الخطورة الأولى لفريق باريس سان جيرمان عند الدقيقة 49 بعدما استقبل نيمار الكرة الطولية المنفذة من خلف دفاعات بايرن ميونخ ولكن النجم البرازيلي سدد الكرة بشكل غريب لتخرج بعيدا عن البرواز.

وأغلق هانز فليك لحد ما جبهة كيليان مبابي بعدما كلف بواتينج بمواجهته من وسط ملعب باريس سان جيرمان لمنعه من تنيفذ هجمات مرتدة على دفاعاته. وضاع هدف التعديل على فريق باريس سان جيرمان عند الدقيقة 53 بعدما رواغ دي ماريا مدافع بايرن ميونخ ولعب كرة أرضية يفشل نوير في التصدى لها وفشل أيضا نيمار من تسديدها في شباك الفريق الألماني.

وعند الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني أنقذ كارلوس نافاس فريقه من هدف ثاني كاد يسلجه توماس مولر الذي انفرد به بعدما استلم كرة ساني وضرب دفاعات الفريق الباريسي ولكن نافاس تصدى بقوة للكرة وأخرجها لركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 69 هجمة خطيرة لفريق بايرن ميونخ بعدما أرسل ساني كرة عرضية لزمليه كومان الذي سدد الكرة تجاه نافاس ولكن خرجت بسلام على دفاعات الفريق الباريسي.

وحاول فريق بايرن ميونخ مواصلة الضغط الهجومي خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الثاني لتسجيل هدف الصعود خاصة وأن نتيجة هدف دون رد لم تفيده نظرا لتسجيل باريس سان جيرمان ثلاثية مقابل هدفين خلال لقاء الذهاب الذي أقيم الأربعاء الماضي على ملعب أليانز أرينا.

وسجل كيليان مبابي عند الدقيقة 77 هدفا أبيض في شباك مانويل نوير بعدما الغى الحكم الهدف بداعى التسلل ليبقى على آمال الفريق الألماني. وضاع هدف الصعود على فريق بايرن ميونخ بعدما راوغ سانى مدافع باريس سان جيرمان وسدد كرة خطيرة تمر بمحازة القائم الأيسر للحارس كارلوس نافا.

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بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر.. نوير يمنع نيمار من تسجيل الهدف الأول

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر.. تشوبو موتينج يسجل في شباك نافاس (فيديو)