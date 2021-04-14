شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعد بقوة لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة النادي الاهلي، الأربعاء، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر التي ستقام باستاد برج العرب في التاسعه والنصف مساء.

وأدى الفريق مرانه الأخير على ملعبه بمصر الجديدة ليلا تحت الأضواء الكاشفة، وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

أحمد جمال وعمرو شعبان وأحمد بدوي في حراسة المرمى، وعمرو محمد وأحمد كالوشا وحمودة سمير وحسن حسين وأحمد سعيد أوكا وأحمد داهش وأسامة الليبي وإبراهيم صلاح ودخير محمد وأدهم حامد ومحمود حسونة وجوده أيمن وحسام أشرف وبابا إبراهيم وريمون مانجا وأحمد كهربا وأحمد حسين ومحمد أوشا وميدو العطار وأحمد الصعيدي وحسام جلال.