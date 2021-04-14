شكرا لقرائتكم خبر عن بالكعب العالي.. الريال يهزمهم في 14 دقيقة.. والكتلان: سرقوا منا «جزائية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم، مباراة من العيار الثقيل في مواجهة ستحمل القوة والمفاجأة أمام نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في منافسات أبطال أوروبا بعد أن حقق الأبيض في الذهاب الفوز بنتيجة 3/1 على الحُمر، ظفر ريال مدريد 3 نقاط ثمينة (السبت) بعد أن فاز في (الكلاسيكو) على برشلونة بهدفين لهدف، في المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني

وافتتح كريم بنزيما التسجيل لريال مدريد بأناقة كبيرة، حيث استقبل تمريرة فاسكيز وأرسلها إلى مرمى الكتالونيين بضربة مميزة بالكعب في الدقيقة 14، ثم أضاف توني كروس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 28. وفي الشوط الثاني رد برشلونة بهدف وحيد سجله المدافع أوسكار مينغيزا في الدقيقة 60.

وأبدى البرشلونيون استياءهم عقب خسارتهم وعدم احتساب الحكم ركلة جزاء لصالحهم، وقال أحد الصحفيين الكتالونيين: «لقد سرقوا منا ركلة جزاء، حقا لقد طفح الكيل».

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، محققاً الانتصار السادس له على التوالي في كل المسابقات، وقطع سلسلة من 6 انتصارات متتالية لبرشلونة في الدوري الإسباني الذي تجمد رصيده عند 65 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث. ويبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما بات على موعد متجدد مع الأرقام القياسية كلما جاءت مباراة جديدة لريال مدريد، ومستواه سيظل في تصاعد كلما تألق وحصل على الكثير من الإشادات.

وانضم المهاجم الفرنسي إلى رود فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل؛ حيث أصبح واحدًا من 4 لاعبين فقط لريال مدريد سجلوا في 7 مباريات متتالية في الدوري الإسباني هذا القرن عندما وضع بصمته التهديفية على مباراة الكلاسيكو.

بنزيما خلال الموسم الحالي استمتع بأحد أفضل مواسمه في مسيرته منذ أن بدأ لعب كرة القدم وفي مسيرته مع ريال مدريد التي بدأت في صيف عام 2009، حيث سجل 19 هدفًا خلال 26 مباراة. وكانت آخر مرة فشل فيها بنزيما في هز الشباك في أي مباراة من منافسات الدوري الإسباني في أوائل فبراير الماضي، ما منحه أفضل سلسلة تهديفية لأي لاعب في ريال مدريد منذ أن حقق بيل هذا الإنجاز في عام 2018.