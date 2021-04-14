شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة والوحدة يبدآن المشوار الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى

يدشن الشارقة والوحدة اليوم مشوار الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا 2021 التي تشهد نسخة استثنائية مع إقامتها بنظام التجمع؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، وبمشاركة 40 فريقاً بدلاً من 32، وضعت في 10 مجموعات منها 5 لمنطقة الغرب و5 للشرق، على أن يتأهل إلى دور ال16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية وصيفة.

ويلعب اليوم الشارقة مع القوة الجوية العراقي في استاد الشارقة ضمن المجموعة الثانية، في حين تنتظر الوحدة مباراة صعبة أمام بيرسبوليس الإيراني في المجموعة الخامسة التي تقام مبارياتها في الهند.

ويضع الشارقة آمالاً عريضة على البطولة القارية لإنقاذ موسمه بعدما ودع كأس صاحب السموّ رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وخسر السوبر أمام شباب الأهلي، كما اقترب من فقدان لقبه بطلاً للدوري؛ حيث يبتعد بفارق 8 نقاط عن الجزيرة المتصدر قبل ثلاث مراحل من الختام.

وسيكون الهدف الأول للشارقة التأهل إلى دور ال16، ولاعذر له بأقل من ذلك ولاسيما أنه يستضيف المباريات ذهاباً وإياباً على أرضه، وطموحه تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ 2004.

مواجهة قوية

ويدشن الوحدة مشواره بمواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه بيرسبوليس الإيراني وصيف النسخة الماضية، في السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في المباراة التي يستضيفها استاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة غوا الهندية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات.

ويطمح العنابي لتعويض عدم استكمال منافسات النسخة الماضية بعد أن تعذر سفره إلى الدوحة لظروف الكورونا إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى دور ال16، على الرغم من عدم سهولة فرق مجموعته التي تضم أيضاً الريان القطري وغوا الهندي.

ويدخل العنابي المباراة منتشياً بفوز آسيوي، حققه على الزرواء العراقي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة الملحق التأهيلي التي أقيمت في أبوظبي، واطمأن من خلالها الهولندي تين كات المدير الفني للفريق، على جاهزية اللاعبين ومستواهم البدني، وأكمل هذا العمل بإجراء 3 تدريبات بالمدينة الهندية غوا التي تستضيف مباريات المجموعة الخامسة.

ويعول المدرب الهولندي على خبرة الثلاثي إسماعيل مطر والسوري عمر خريبين أفضل لاعب في آسيا 2017 والكوري الجنوبي لي ميونغ في البطولات الآسيوية وتألقهم محلياً مع العنابي إلى جانب السلوفيني تيم ماتافز.

ومواجهة اليوم هي الخامسة التي تجمع الوحدة وبيرسبوليس في دور المجموعات؛ حيث سبق أن تقابلا في نسخة 2011 وتفوق العنابي بالتعادل خارج الديار والفوز في أبوظبي بهدفين من دون رد، بينما فاز الفريق الإيراني في نسخة 2017 ذهاباً واياباً.