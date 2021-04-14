موعد مباراة ليفربول وريـال مدريد.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كنب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول الإنجليزي، نظيره ريـال مدريد الإسباني، في التاسعة مساء الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في إسبانيا، قد انتهت بفوز ريـال مدريد، 3-1.

ويحتاج الريدز للفوز على الريـال 2-0، لضمان التأهل لنصف النهائي.

وتعد المواجهة هي تكرار لنهائي دوري الأبطال 2018، والذي فاز به الفريق الملكي على حساب الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ليلة اللقب الـ 13 للريال.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

ويفتقد ريال مدريد، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لخدمات النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد الفريق؛ بسبب إصابته في الرباط الداخلي للقدم اليسرى، وقد يغيب على إثرها لمدة شهر، ورافاييل فاران، المُصاب بفيروس كورونا، ولوكاس فاسكيز، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كل من فيدريكو فالفيردي وإيدين هازارد حتى الآن.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو، أودريوزولا، ناتشو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: أسينسيو، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما

التشكيل المتوقع لليفربول

ويفتقد ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في المباراة لخدمات نجمه الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق؛ بسبب إصابته بالرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية، قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى غياب جو جوميز وجويل ماتيب، والقائد جوردان هندرسون، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، فيليبس، أوزان كاباك، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديجو جوتا، ساديو ماني

القنوات الناقلة

ينقل هذا اللقاء الهام والمرتقب لعشاق الكرة في العالم أجمع على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية التي تمتلك حقوق البث حصريا لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021، ومن المقررر أن يعرض اللقاء على قناتين هما:

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معلق المباراة

يعلق على اللقاء المعلق الجزائري المخضرم، حفيظ دراجي.