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موعد مباراة ليفربول وريـال مدريد.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

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الشارقة - اميمة ياسر - كنب: ضياء السقا

يستضيف  الإنجليزي، نظيره ريـال مدريد الإسباني، في التاسعة مساء الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة .

وكانت مباراة الذهاب في إسبانيا، قد انتهت بفوز ريـال مدريد، 3-1.

ويحتاج الريدز للفوز على الريـال 2-0، لضمان التأهل لنصف النهائي.

وتعد المواجهة هي تكرار لنهائي دوري الأبطال 2018، والذي فاز به الفريق الملكي على حساب الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ليلة اللقب الـ 13 للريال.

التشكيل المتوقع لريال مدريد 

ويفتقد ، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لخدمات النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد الفريق؛ بسبب إصابته في الرباط الداخلي للقدم اليسرى، وقد يغيب على إثرها لمدة شهر، ورافاييل فاران، المُصاب بفيروس ، ولوكاس فاسكيز، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كل من فيدريكو فالفيردي وإيدين هازارد حتى الآن.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو، أودريوزولا، ناتشو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: أسينسيو، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما

التشكيل المتوقع لليفربول

ويفتقد ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في المباراة لخدمات نجمه الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق؛ بسبب إصابته بالرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية، قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى غياب جو جوميز وجويل ماتيب، والقائد جوردان هندرسون، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، فيليبس، أوزان كاباك، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديجو جوتا، ساديو ماني

القنوات الناقلة

ينقل هذا اللقاء الهام والمرتقب لعشاق الكرة في العالم أجمع على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية التي تمتلك حقوق البث حصريا لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021، ومن المقررر أن يعرض اللقاء على قناتين هما:

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معلق المباراة 

يعلق على اللقاء المعلق الجزائري المخضرم، حفيظ دراجي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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