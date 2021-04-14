شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد الشناوى وجبر وعودة جابر ورولان لقائمة بيراميدز فى مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمباراة مصر المقاصة والمحدد لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة المختارة:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي.
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر.
خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - دودو الجباس.
وشهدت القائمة استبعاد كلاً من أحمد الشناوى بعدما تعرض للإصابة فى أخر مران، وعلى جبر الذى يعانى من "الفتق السرى" ومحمد حمدى، كما شهدت القائمة عودة أحمد أيمن منصور وعمر جابر ودييجو رولان بعد تعافيهم من الإصابة.