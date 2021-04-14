استبعاد الشناوى وجبر وعودة جابر ورولان لقائمة بيراميدز فى مواجهة المقاصة

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمباراة مصر المقاصة والمحدد لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر.

خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - دودو الجباس.

وشهدت القائمة استبعاد كلاً من أحمد الشناوى بعدما تعرض للإصابة فى أخر مران، وعلى جبر الذى يعانى من "الفتق السرى" ومحمد حمدى، كما شهدت القائمة عودة أحمد أيمن منصور وعمر جابر ودييجو رولان بعد تعافيهم من الإصابة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في سبعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.