شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة على تليفزيون الخليج 365 يطالب الزمالك بتعيين شخص للتعامل مع إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح الإعلامى محمد شبانة النار على إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك، بعد التصرفات التى قام بها اللاعب عقب فوز فريق الشباب على الأهلى فى بطولة الجمهورية، مؤكدًا أن تاريخ إمام عاشور مع العقوبات يجعل الجميع يؤكد أنه لاعب غير منضبط.

وأضاف شبانة في برنامج "مع شبانة" على لايف تليفزيون الخليج 365 إن اللاعب غير المنضبط يحتاج للتعامل بكل الصفات التى تحمل القسوة والحب معا، مشيرًا إلى إمكانية تعيين نادى الزمالك شخص خاص للتعامل مع إمام عاشور، خاصة أنه موهبة كبيرة.

وتابع محمد شبانة أن إمام عاشور مشروع نجم كبير، لكن لا يمكن أن يكون لاعبا يتم الاعتماد عليه فى مباراة ثم يتم إيقافه 10 مباريات، مثلما سبق وحدث معه فى مباراة السوبر مع الأهلى.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999، وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالاضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 الف جنيه غرامة مالية لكل منهم.