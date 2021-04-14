شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عباس حكما لمباراة الأهلى والنصر.. وعمرو رمضان للزمالك والحدود بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مواجهتى الأهلي والنصر، والزمالك ضد حرس الحدود، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والمقرر لهما اليوم الأربعاء ويدير مباراة الأهلي والنصر محمد عباس قابيل حكمًا للساحة ويعاونه عادل ماهر حكم مساعدًا أول وصلاح محمد حنفي حكمًا مساعدًا ثانيًا ومحمود حسيب حكمًا رابعًا.

بينما يدير مباراة الزمالك وحرس الحدود، عمرو رمضان حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد التلاوي حكمًا مساعدًا أول، ومحمود عامر حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومحمد الدسوقي حكمًا رابعًا.

ويلتقى فريق النادي الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، مبارة النصر في دور الـ32 لبطولة كاس مصر وستقام المباراة بالإسكندرية، وتُعد مباراة اليوم "البروفة الأخيرة" للمارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصرى.

ويتطلع الأهلي بطل النسخة الماضية بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 لبدء رحلة الحفاظ على اللقب أمام النصر الليلة.

في المقابل يلتقى في التاسعة والنصف مساء اليوم، فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود، في سهرة رمضانية على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

مباراة اليوم هي الأولي للزمالك في مشواره بالنسخة الحالية لمسابقة كأس مصر بينما تأهل فريق حرس الحدود لدور الـ 32 بعد تخطى نظيره فاركو بركلات الترجيح، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-3 عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وحرس الحدود، مع الإسماعيلي في دور الـ 16 لكأس مصر، بعد نجاح الدراويش في تخطي لافيينا بنتيجة 2-1 في دور الـ 32، ولم تعلن لجنة المسابقات عن موعد المباراة حتى الآن.