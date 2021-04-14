شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حمزة حكما لمباراة بيراميدز والمقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد النقاب عن حكام مباراة بيراميدز والمقاصة المقر لها اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادسة عشر بالدورى الممتاز.

واختارت لجنة الحكام سعيد حمزة حكما للساحة لمباراة بيراميدز والمقاصة ويعاونه كلا من عمر فتحى وإكرامى سالم والحكم الرابع ماهر عرابى وحكم الفيديو صبحى العمراوى ومساعد حكم الفيديو مصطفى الشهدى.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الرجاء المغربى ذهاباً بهدفين دون رد وبثلاثية دون رد في الإياب بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وشهد آخر ظهور لبيراميدز في الدوري فوزاً على أسوان بهدفين دون رد في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة في السادس من مارس الماضى، فيما تعادل مصر المقاصة مع سموحة بهدف لكل فريق بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في سبعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.