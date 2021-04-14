شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تليفزيون الخليج 365: الأهلى يحصل على توقيع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد شبانة، عن حصول الأهلى على توقيع إبراهيم عادل صانع ألعاب ومهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز والمنتخب الأولمبى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف في برنامج "مع شبانة" على لايف تليفزيون الخليج 365، إن الأهلى استطلع رآى ربيع ياسين المدير الفنى السابق للمنتخب الأولمبى، كما إن إدارة القلعة الحمراء تقوم بدراسة أرقام اللاعب منذ ما يقرب من سنة، من أجل القيام بشراءه من بيراميدز وتدعيم صفوفه.

وتابع شبانة حديثه، أن إبراهيم عادل لاعب صاحب موهبة كبيرة، وسيكون إضافة قوية للمارد الأحمر، لافتًا إلى إن الأهلى يرغب فى شراء اللاعب من بيراميدز أو اللجوء للشرط الجزائى فى عقده.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.