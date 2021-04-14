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شاهد كيف احتفل محمود كهربا بعيد ميلاده.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود كهربا، لاعب الأهلي، بعيد ميلاده الـ27 أمس الثلاثاء، والذي تزامن مع أول أيام شهر رمضان الكريم. وحرص محمود كهربا على الاحتفال بعيد ميلاده رفقة أسرته بتورتة مع وضع بعض الصور الخاصة به.

ونشر كهربا مجموعة من الصور خلال الاحتفال بعيد ميلاده عبر حساباته على السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن محمود كهربا عاد لقائمة الأهلي لأول المرة منذ معاقبته من قبل الجهاز الفني للأهلي يوم 2 مارس الماضي، بسبب تصرفه غير اللائق مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مباراة طلائع الجيش بالدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر اليوم الأربعاء بدور الـ32 من كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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كهربا يحتفل بعيد ميلاده

 

 

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كهربا يحتفل بعيد ميلاده

 

 

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كهربا يحتفل بعيد ميلاده

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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