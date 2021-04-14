شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. حسنى عبد ربه يقبل "الدبلة" احتفالا بأهدافه مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو اللاعب حسنى عبد ربه نجم منتخب مصر والإسماعيلى السابق، الذى اعتاد الاحتفال بأهدافه مع المنتخب وكذلك مع ناديه على طريقته الخاصة وهى تقبيل "الدبلة" فى إشارة إلى عشقه لزوجته وأنها وش السعد عليه.





حسنى عبد ربه يقبل الدبلة



حسنى عبد ربه