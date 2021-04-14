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ننشر عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز بعد أنباء توقيعه للأهلى

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة جدلا كبيرا وأنباء حول حصول النادى الأهلى على توقيع إبراهيم عادل لاعب نادى بيراميدز وكابتن منتخب الشباب ليكون لاعبا في صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

 

وحصل ”الخليج 365” على نسخة من عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز، والذى ظهر خلاله إن اللاعب موقع على عقد لمدة 5 سنوات وموثق بصورة رسمية من جانب الاتحاد، وبالتالي عقده مستمر مع بيراميدز حتى موسم 2024/2025.

 

وعلم مسئولو بيراميدز بتوقيع إبراهيم عادل للنادى الأهلى، الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ قرارًا بمعاقبة اللاعب ومنعه من التدريب مع الفريق الأول والعودة للتدريب مع فريق الشباب بالنادي مرة أخرى، دون الدخول في صدام مع النادي الأهلي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في سبعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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