شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز بعد أنباء توقيعه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة جدلا كبيرا وأنباء حول حصول النادى الأهلى على توقيع إبراهيم عادل لاعب نادى بيراميدز وكابتن منتخب الشباب ليكون لاعبا في صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وحصل ”الخليج 365” على نسخة من عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز، والذى ظهر خلاله إن اللاعب موقع على عقد لمدة 5 سنوات وموثق بصورة رسمية من جانب الاتحاد، وبالتالي عقده مستمر مع بيراميدز حتى موسم 2024/2025.

وعلم مسئولو بيراميدز بتوقيع إبراهيم عادل للنادى الأهلى، الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ قرارًا بمعاقبة اللاعب ومنعه من التدريب مع الفريق الأول والعودة للتدريب مع فريق الشباب بالنادي مرة أخرى، دون الدخول في صدام مع النادي الأهلي.