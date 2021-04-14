شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض العقوبات الموقعة على لاعبى الزمالك المتجاوزين فى حقه ويستأنف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة النادي الأهلي التقدم اليوم الأربعاء الاستئناف لاتحاد الكرة، ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بشأن لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره، عقب مباراة الفريقين بدوري الشباب، التي أقيمت بفرع الأهلي بمدينة نصر.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "يعلن النادي اليوم الأربعاء موقفه من قرار اتحاد الكرة، الخاص بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك يوم 20 أبريل الجاري لتحديد بطل دوري الشباب. يأتي هذا في ضوء ما قامت به اللجنة القانونية بالأهلي لدراسة كافة الأمور، ورفع تقريرها إلى لجنة التخطيط للكرة، وإبلاغ رئيس النادي بما انتهت إليه، ويحفظ حقوق الأهلي، وفقًا للوائح والقوانين".

جاء قرار إدارة الأهلى تعبيرًا عن رفضها للعقوبات الصادرة، التي لم تتصدَّ للانفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره.

كما أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيرًا من بعض اللاعبين المدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات، وإن كانت إدارة النادي ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب، الذي لن يجني المجتمع من ورائه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير.

كما تؤكد إدارة النادي في استئنافها المقدم الأربعاء على رفضها القاطع لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة "16" من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها، وأن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها طبقًا للوائح، ولا يجوز لهذه اللجنة بدء نظر الاستئناف إلا بعد مرور عشرة أيام، وهي مدة الطعن المقررة قانونًا لأطراف الشكوى.