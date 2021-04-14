شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يواصل تدريبات العلاج الطبيعى بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل التي يؤديها، وذلك على هامش المران الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

خاض حمدي فتحي تدريبات بدنية في «الجيم» قبل أن يستكمل مرانه بالجري حول الملعب ولمس الكرة، وفقا لبرنامج العلاج الذي يخضع له.

وكان اللاعب تعرض للإصابة في الذراع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير، وخضع لجراحة ناجحة لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء الاثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أول أمس، واشتمل مران الفريق على جانب بدني وتدريبات الكرة.. وشهد المران انتظام والتر بواليا لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من آلام المعدة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي يوم السبت الماضي.

يذكر أن الأهلي أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤقتًا بعدما حسم تأهله إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى، وبدأ التحضير للمواجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر مساء الأربعاء ضمن منافسات بطولة كأس مصر.