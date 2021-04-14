ملف الخليج 365.. حقيقة عقوبة "كهربا".. قرارات اتحاد الكرة.. وقائمتي الأهلي والزمالك للكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الثلاثاء:

الأهلي والزمالك يستطلعان هلال الكأس بمواجهة أهل الدرجة الثانية

لتنقية الأجواء.. اتحاد الكرة يدعو رئيسي الأهلي والزمالك للاجتماع

صلاح يبحث عن تكرار إنجاز جيرارد في موقعة ريال مدريد

غياب الونش وجنش.. قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود في كأس مصر

الأهلي يرفض قرارات لجنة الانضباط.. ويكشف مخالفة اتحاد الكرة

غدا.. الأهلي يحدد موقفه من المباراة الفاصلة أمام الزمالك

الشناوي والشحات الأبرز.. 10 لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام النصر في كأس مصر

خاص.. مسحة جديدة للشناوي لتحديد موقفه من القمة

تحليل رقمي.. ضربات طائشة لباريس.. وبايرن يكرر مأساته

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الأهلي والزمالك بالكأس.. ومواجهة بيراميدز بالدوري

مدرب الترجي: الجميع يعلم قيمة الأهلي.. ولا نخشى أحدًا

زيدان: سنواجه صعوبات في مباراة ليفربول.. ولا أعلم إذا كان كلوب مناسباً لريال مدريد

مصدر لمصراوي: الزمالك لم يقدم شكوى ضد الأهلي.. ولو حدث سنعرضها على الانضباط

مصدر في الأهلي يكشف لمصراوي كواليس جلسة موسيماني مع ناصر ماهر

رسميًا.. الزمالك يرفض عقوبات الشباب ويهدد بـ"التجميد"

عمارة: اعتذرت عن وصف علي معلول بـ"الأراجوز"

كريم نيدفيد: معلول مشروع مدرب في المستقبل.. وسعد يملك موهبة التمثيل

اتحاد الكرة يعلن لمصراوي.. أسماء الموقوفين في الزمالك بعد أحداث دوري 99

"طلب استضافة نهائي الأبطال".. اتحاد الكرة يصدر 8 قرارات جديدة

رسميًا.. الانضباط توقف إمام عاشور لـ12 مباراة.. والزمالك يستأنف

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة معاقبة كهربا بسبب برنامج رمضاني