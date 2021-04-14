الأهلي والزمالك يستطلعان هلال الكأس بمواجهة أهل الدرجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يعود الأهلي والزمالك أكثر أندية الجمهورية فوزاً ببطولة كأس مصر للمحاولة من جديد للفوز باللقب الأقدم بين بطولات الكُرة المصرية الحية حتى الآن.

الأهلي هو الفريق الأكثر فوزاً بالكأس مثلما هو الحال في بطولة الدوري، لكن نجاح الأحمر أقل قليلاً في بطولة الكأس حيث حصد 37 لقب فقط مقابل 42 في بطولة الدوري.

وحصل الأحمر على لقب كأس مصر في الموسم المنقضي التاريخي الذي فاز خلاله أيضاً ببطولة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وما زال يستهدف الخماسية بسوبر مصر وإفريقيا.

رجال بيتسو موسيماني يواجهون فريق النصر المُشارك في دوري الدرجة الثانية "الممتاز ب"، أملاً في الوصول إلى ثمن نهائي البطولة وبداية الطريق نحو اللقب رقم 38.

على الجهة الأخرى يسعى الزمالك لمداوة جراحه بلقب الكأس بعد أن ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا مبكراً للغاية من مرحلة المجموعات التي شهدت أيضاً بداية مشاركته.

الأبيض يلعب ضد فريق حرس الحدود الذي هبط الموسم الماضي إلى "الممتاز ب" بعد الفشل في حصد أي نقاط أمام وصيف دوري الموسم الماضي، الذي يعود لمواجهته في الكأس مجدداً.

رجال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عازمون على الفوز ببطولة الكأس هذا الموسم ومحاولة الاستمرار في صدارة الدوري حتى النهاية لحصد ثنائية استثنائية لم تحدث كثيراً في تاريخ الزمالك.

الأهلي أعاد لاعبه الموقوف كهربا بعد انتهاء مدة عقابه ليدخل قائمة المُباراة ويصبح جاهزاً للمشاركة أمام النصر، آملاً أن ينال ثقة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من جديد.

ويفقد حامل اللقب عشرة لاعبين في مواجهة النصر، أبرزهم حارسه الأول محمد الشناوي، ومدافعيه ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني، بالإضافة إلى نجوم الوسط والهجوم عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وجونيور أجايي.

الزمالك كذلك يُعاني غياب لاعبيه عبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ومحمود حمدي "الونس" ومحمود جنش، لكن الثنائي الأخير تم استبعاده بقرار فني من المدرب باتريس كارتيرون.

ويعتبر الأهلي والزمالك مواجهات الكأس ضد أهل الدرجة الثانية بمثابة إعداد قوي للعودة من جديد لاستئناف صراع الدوري الممتاز، الذي يحتله الأبيض مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل يمنحه الفوز بها الصدارة بفارق 3 نقاط.

بطاقة مباراة الأهلي

الحدث: دور الـ32 بكأس مصر

التاريخ: 14 أبريل 2021

الملعب: ستاد برج العرب (الإسكندرية)

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

بطاقة مباراة الزمالك

الحدث: دور الـ32 بكأس مصر

التاريه: 14 أبريل 2021

الملعب: استاد السويس الجديد