لتنقية الأجواء.. اتحاد الكرة يدعو رئيسي الأهلي والزمالك للاجتماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك للاجتماع في مقر "الجبلاية".

وقام أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة المنوطة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة إلى رئيسي الأهلي والزمالك من أجل تنقية الأجواء المشحونة في الفترة الأخيرة.

وكانت مباراة شباب الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية التي انتهت بفوز الأحمر (2-1) قد شهدت أحداث مؤسفة بعدها من بعض اللاعبين تسببت في إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وبعض لاعبي الأبيض الشباب.

ورفض الأهلي عقوبات لجنة الانضباط مطالباً بتغليظها بعدما أصدر بياناً يُطالب بتطبيق القانون واللائحة على اللاعبين الذين قاموا بسباب رؤساء الأهلي السابقين في مقر الأهلي بمدينة نصر.

ومن المُقرر أن ينعقد الاجتماع ظهر الخميس في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم إذا قبل محمود الخطيب وعماد عبد العزيز الدعوة.