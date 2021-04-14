صلاح يبحث عن تكرار إنجاز جيرارد في موقعة ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يبحث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن معادلة إنجاز ستيفن جيرارد أسطورة الريدز في مواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول فريق ريال مدريد على ملعب آنفيلد غدا الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

ويجب على رفاق صلاح قلب الطاولة على ريال مدريد، بعد هزيمتهم بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب بإسبانيا، حتى يتمنكوا من التأهل إلى المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح سجل هدف ليفربول الوحيد في لقاء الذهاب أمام الريال الأسبوع الماضي، ليصبح خامس لاعب فقط في تاريخ الريدز يهز الشباك في أربع مباريات أوروبية متتالية.

وسجل صلاح في كل مباراة من مبارياته الأربع الأخيرة في دوري الأبطال، بعد زيارة شباك كل من ميتلاند الدانماركي في ختام دور المجموعات ولايبزيج في ذهاب وإياب دور الـ16، ثم الريال في دور الثمانية.

وكان لاعب ليفربول الوحيد الذي سجل في خمس مباريات متتالية في بطولة دوري أبطال أوروبا (بمسماها القديم والحديث) هو ستيفن جيرارد، وفعل ذلك في موسم 2007-2008.

وإذا نجح صلاح في زيارة شباك ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، سيكرر إنجاز جيرارد بالتسجيل في خمس مباريات أوروبية متتالية.

ويلتقي الفائز من مواجهة ليفربول والريال في المربع الذهبي مع تشيلسي الإنجليزي الذي نجح في إقصاء بورتو البرتغالي بعد فوز البلوز (2-1) في نتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

يُذكر أن صلاح (28 عاما) سجل 26 هدفا في 44 مباراة لعبها بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، ليعزز رقمه القياسي كأكثر لاعب في صفوف الريدز تسجيلا للأهداف في البطولة القارية الأغلى.