غياب الونش وجنش.. قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي توجهت إلى السويس، استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء في الدور الـ32 لكأس مصر والتي تقام على استاد الجيش بالسويس.

وشهد القائمة غياب كل من: طارق حامد وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي بسبب الإيقاف عقب حصولهم على ثالث الإنذارات في آخر لقاء بالدوري الممتاز.

وعرفت القائمة أيضاً غياب عبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا للإصابة، ومحمود حمدي "الونش" ومحمود جنش بقرار فني من كارتيرون.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء ، محمد عبدالسلام ، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح ، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، محمود عبدالرازق شيكابالا، حسام عبدالمجيد، حسام أشرف، يوسف أسامة، حمدي علاء.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد احداد ومروان حمدي.