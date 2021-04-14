غدا.. الأهلي يحدد موقفه من المباراة الفاصلة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الأهلي أنه سيحدد غدا الأربعاء موقفه من قرار اتحاد الكرة الخاص بإقامة مباراة فاصلة أمام الزمالك لتحديد بطل دوري الجمهورية للشباب مواليد 1999.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إن هذا يأتي في ضوء ما قامت به اللجنة القانونية بالنادي لدراسة كافة الأمور، ورفع تقريرها إلى لجنة التخطيط للكرة، وإبلاغ محمود الخطيب رئيس النادي بما انتهت إليه.

وأضاف الأهلي أنه سيتخذ قراره بما يحفظ حقوق النادي وفقًا للوائح والقوانين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إقامة مباراة فاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك على ملعب محايد لتحديد بطل مسابقة دوري الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل.

يُذكر أن الأهلي تساوى مع الزمالك في عدد النقاط، ليحتفل الأبيض بالتتويج باللقب لتفوقه في فارق الأهداف، ويحتفل الأهلي بالتتويج باللقب نظرًا لتفوقه في المواجهات المباشرة، وسط وجود تضارب في اللائحة.