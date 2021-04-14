الشناوي والشحات الأبرز.. 10 لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام النصر في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شهدت قائمة النادي الأهلي التي تستعد لمواجهة نادي النصر، غدا الأربعاء، في دور الـ32 من كأس مصر، العديد من الغيابات في صفوف فريق القلعة الحمراء.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة النصر بالكأس. (للإطلاع على القائمة.. اضغط هنا)

وشهدت القائمة غياب 10 لاعبين من القوام الأساسي لفريق القلعة الحمراء قبل مواجهة فريق النصر في الكأس.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من: محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - جونيور أجايي.