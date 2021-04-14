عودة كهربا وغياب السولية.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النصر بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة نظيره النصر في المباراة التي ستقام على ستاد الإسكندرية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة تواجد محمود عبد المنعم كهربا بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي وقعت عليه في وقت سابق.

وعرفت القائمة تواجد ثلاثي من فريق الشباب بالنادي وهم: محمد حسام محمد النجار "ميدو"، عبد الرحمن أشرف "مانو"، أحمد نبيل "كوكا".

ويغيب عمرو السولية ومحمد الشناوي لاعبا الفريق عن قائمة الفريق الأحمر لمواجهة النصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، بدر بانون، سعد سمير، محمد حسام ميدو.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، أكرم توفيق، عبد الرحمن أشرف مانو، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود كهربا، مروان محسن، محمد شريف، وليد سليمان، صلاح محسن، طاهر محمد، والتر بواليا.