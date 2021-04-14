خاص.. مسحة جديدة للشناوي لتحديد موقفه من القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يخضع محمد الشناوي حارس الأهلي لمسحة طبية جديدة لتحديد موقفه من خوض مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد الشناوي سيجري مسحة طبية جديدة غدا الأربعاء، على أمل أن تأتي نتيجتها سلبية".

وأضاف شوقي: "الشناوي لم يخضع لأي مسحة اليوم الثلاثاء، وسيخضع غدا الأربعاء لمسحة جديدة علي أمل أن يتعافى تماما من أعراض البرد".

وأتم رئيس اللجنة الطبية بالأهلي قائلا: "نتيجة المسحة ستحدد الموقف النهائي لمحمد الشناوي من مباراة القمة أمام الزمالك".

وكان الشناوي غاب عن مران الأهلي أمس الإثنين بعد شعوره بأعراض نزلة برد.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النصر غدا الأربعاء في دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الجديد 2020/2021.