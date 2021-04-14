الامارات | اتحاد كلباء يجدد عقود ناصر والخديم وجابريل سانتيني

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يجدد عقود ناصر والخديم وجابريل سانتيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عن تجديد التعاقد مع ثلاثة لاعبين، تمكنوا من التميز في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، وهم لاعب الارتكاز ناصر عبدالهادي، والظهير الأيمن عمر الخديم، وقلب الدفاع الإيطالي جابريل سانتيني، بعقود إلى نهاية الموسم المقبل.

وقال رئيس شركة كلباء لكرة القدم، علي اللوغاني، لـ«الإمارات اليوم»: «حريصون على الحفاظ على أبناء النادي، ومتمسكون بهم دائماً، تقديراً للجهود التي بذلوها، وأسهموا من خلالها بموسم رائع بالأداء والنتائج، ونثني على ما قدموه من عطاء قاد ليتبوأ الفريق مراكز متقدمة في البطولة، مع أقرانهم اللاعبين، ونحن ماضون بتجديد عقود لاعبين آخرين في الفترة المقبلة».

يذكر أن كلباء حقق أفضل إنجاز له في الموسم الجاري في تاريخ مشاركته بالدوري، حيث وصل إلى النقطة 35، قبل ثلاث جولات من ختام المسابقة.

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