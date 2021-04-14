الامارات | الوحدة يبدأ رحلة البحث عن «مجد قاري» بلقاء وصيف آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يبدأ رحلة البحث عن «مجد قاري» بلقاء وصيف آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقص الوحدة شريط منافساته في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا، عند الـ6:30 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد بانديت جواهر لال نهرو، في الهند التي تستضيف مباريات هذه المجموعة، إذ يلتقى فريق بيرسبوليس الإيراني وصيف النسخة الأخيرة، الذي خسر اللقب أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

ويأمل «أصحاب السعادة» العودة إلى ذكرياته الجميلة في دوري أبطال آسيا عام 2007، عندما وصل إلى الدور قبل النهائي من المسابقة بعد مشوار متميز، ليكون ذلك الإنجاز الأبرز للفريق في تاريخه مع الحدث الكروي القاري.

وتوقفت أحلام فريق الوحدة عند المحطة قبل الأخيرة من المسابقة عام 2007، بعد أن خسر مواجهة الذهاب أمام فريق سيباهان الإيراني 1-3، ولم تفلح محاولاته في التعويض في لقاء الإياب الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ومع الظهور الخامس على التوالي في دوري الأبطال، يسعى «العنابي» إلى تكرار المغامرة الرائعة التي خاضها في عام 2007 مع توليفة بارزة آنذاك من اللاعبين، مثل: حيدر آلو علي وبشير سعيد وعبدالرحيم جمعة وإسماعيل مطر وغيرهم.

ويشارك الوحدة في هذه النسخة من دوري أبطال آسيا بعد أن تخطى المُلحق القاري على حساب الزوراء العراقي، الذي فاز عليه في الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف واحدة.

ويعتمد الوحدة على أفكار المدرب الهولندي تين كات بعد أشهر أيام قليلة من تعيينه مدرباً وبالتحديد قبل أسبوعين، خلفاً للمدرب الصربي رازوفيتش، لتبدأ مرحلة تصحيح المسار بعد تراجع في النتائج على المستوى المحلي.

ويأمل الوحدة في أن يظهر بقوة في البطولة القارية هذا العام، خصوصاً أن ترتيبه في الدوري المحلي لا يرضي طموحات أنصار النادي، اذ يحتل المركز السابع.

ويضم الوحدة في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين، على رأسهم المهاجم عمر خريبين الذي يملك خبرات كبيرة على المستوى الآسيوي، إذ سبق وأن نال من قبل لقب أفضل لاعب آسيوي عام 2017.

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