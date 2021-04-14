الامارات | الشارقة يستهل مشواره في «أبطال آسيا» بمواجهة القوة الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستهل مشواره في «أبطال آسيا» بمواجهة القوة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل الشارقة، مستضيف المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، مبارياته في البطولة بمواجهة صعبة أمام القوة الجوية العراقي عند الساعة العاشرة من مساء اليوم على استاد نادي الشارقة، في حين يقص فريقا باختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني شريط مباريات المجموعة بلقاء الافتتاح عند الساعة السابعة مساءً، إذ ستقام مباريات البطولة وفقاً للإجراءت الاحترازية الخاصة بالظروف الصحية الحالية.

وأكمل الشارقة جاهزيته التامة لهذه المواجهة بحثاً عن بداية قوية تكون خير هدية لجمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان، وتمهد الطريق لحصد بطاقة التأهل لدور الـ16 والوصول إلى مرحلة متقدمة، لاسيما أن البطولة تقام على أرضه وعلى ملعبه.

وتعدّ أفضل مرحلة وصل إليها الشارقة في هذه البطولة هي الدور ربع النهائي في 2004.

ويعول الشارقة على الروح المعنوية العالية التي تسود أوساط اللاعبين، وطي الفريق لصفحة الدوري المحلي مؤقتاً عقب مباراته الأخيرة أمام بني ياس التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة 23.

وعانى الشارقة في الفترة الماضية صعوبات كثيرة تسببت في تراجع نتائجه وتأخر ترتيبه من المركز الأول إلى الرابع في دوري الخليج العربي.

وحاول مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري، خلال الفترة الأخيرة، تجهيز فريقه بشكل جيد لخوض الاستحقاق الآسيوي المهم، وعكس صورة مغايرة لتلك التي بدأ عليها، أخيراً، في الدوري الإماراتي.

ويسعى الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي في الموسم قبل الماضي إلى ظهور قوي ومشرف يمحو به الصورة المتواضعة التي ظهر بها في النسخة الماضية في سبتمبر من العام الماضي، عندما ودّع المنافسة الآسيوية من دور المجموعات، بعدما تلقى خسارة كبيرة أمام فريق بيروزي الإيراني بأربعة أهداف نظيفة.

وضمت قائمة الشارقة لهذه البطولة 30 لاعباً، وبات مهاجمه البرازيلي ويلتون سوارزيز خارج حساباته بسبب المرض، لكنه يعول في المقابل على خدمات نجمه إيغور كورنادو، بجانب البرازيلي كايو لوكاس، ومواطنه لوان بيريرا، الذي أضيف، أخيراً، إلى قائمة الفريق الآسيوية.

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