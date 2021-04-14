الامارات | ليفربول يحلم بـ «ريمونتادا جديدة» لتخطي الريال.. وسيتي يخشى مفاجآت دورتموند

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحلم بـ «ريمونتادا جديدة» لتخطي الريال.. وسيتي يخشى مفاجآت دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلم فريق ليفربول الإنجليزي بتكرار «ريمونتادا» جديدة في مسابقة دوري أوروبا، حين يستقبل اليوم ريال مدريد في إياب ربع النهائي على ملعبه «أنفيلد»، بعد أن خسر ذهاباً 1-3.

ويسعى «ريدز» لبلوغ المربع الذهبي للمسابقة الأوروبية الأعرق، للمرة الثالثة في الأعوام الأربعة الأخيرة، وسيتعين عليه تقديم كل ما عنده، في مسعى لتكرار ما حققه قبل سنوات أمام برشلونة، حين خسر ذهابا صفر-3، ثم فاز إياباً 4-صفر في نصف نهائي 2019، قبل أن يتوج باللقب.

وقبل سبع مباريات على نهاية الـ«بريمرليغ»، خسر ليفربول لقبه حيث يتأخر في المركز السادس بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

ويعاني الريال في المقابل غيابات مهمة، أبرزها البلجيكي إدين هازار، والقائد سيرجيو راموس، وكارفخال وفاران، إلى جانب لوكاس فاسكيز، لكنه يقدم مستويات مميزة. وقد يستفيد من كون ليفربول وللمرة الأولى في تاريخه يخسر هذا الموسم ست مباريات متتالية على أرضه.

في جانب آخر، وعلى الرغم من تفوق مانشستر سيتي على دورتموند ذهاباً في ربع النهائي 2-1، إلا أنه يخشى من مفاجآت الفريق الألماني المميز على أرضه، خصوصاً بوجود القناص النرويجي هالاند، الذي غاب عن التهديف في اللقاء السابق لكنه يبقى الأخطر، بينما يمتلك سيتي مجموعة مميزة، تسعى لاقتناص بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

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