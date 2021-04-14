الامارات | ديربي وكلاسيكو في نصف نهائي كأس الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي وكلاسيكو في نصف نهائي كأس الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت أندية العين، الجزيرة، بني ياس وشباب الأهلي، إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة، إذ سيواجه العين منافسه الجزيرة في ديربي أبوظبي، بينما سيلتقي بني ياس مع شباب الأهلي في «الكلاسيكو».

وكانت مباريات الدور ربع النهائي، التي أقيمت أول من أمس، على ملاعب محايدة، شهدت فوز العين على الظفرة 3-صفر، والجزيرة على النصر 3-1، وبني ياس على حتا 3-صفر، فيما فاز شباب الأهلي على جاره الوصل بالنتيجة نفسها.

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