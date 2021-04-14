الامارات | قمة مبكرة تجمع النصر والشارقة في كأس السلة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مبكرة تجمع النصر والشارقة في كأس السلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض حامل اللقب النصر اختباراً صعباً، حين يلتقي في التاسعة و45 دقيقة من مساء اليوم، الشارقة، في لقاء قمة مبكر، يجمع الفريقين على صالة نادي شباب الأهلي، لحساب الجولة الثالثة في الدور التمهيدي من مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، خاتمة بطولات الموسم الحالي لمرحلة الرجال.

كما تحمل الجولة عنوان تجنب الاقصاء المبكر لكل من فرق البطائح والجزيرة والعين، إذ تقام في التوقيت ذاته، ولحساب المجموعة الأولى لقاء البطائح أمام شباب الأهلي في صالة الوصل على أن تقام مواجهتا المجموعة الثانية الجزيرة والعين، والوحدة وبني ياس، على صالتي بني ياس والجزيرة.

ويسعى الشارقة المنتشي، أخيراً، بلقب كأس رئيس الدولة، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، والحفاظ على صدارة فرق مجموعته الأولى في كأس نائب رئيس الدولة، وخطف الانتصار الثالث على التوالي، عقب فوزه في الجولتين الافتتاحيتين على كل من البطائح «97-69»، والوصل «104-97».

وعلى الطرف الآخر، يبحث النصر عن الانتصار الثاني، عقب فوزه الأحد الماضي على البطائح «99-64»، خصوصاً أن الفوز سيضمن له الحفاظ على مركز الوصيف برصيد أربع نقاط.

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