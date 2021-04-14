الامارات | الحمادي: فوز الظفرة بدوري الصالات لم يأت من فراغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي: فوز الظفرة بدوري الصالات لم يأت من فراغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدير الألعاب الجماعية في نادي الظفرة، حسن الحمادي، فوز فريقه بالدوري العام لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، بأنه كان مخططاً له منذ بداية الاستعدادات للموسم الحالي، على الرغم من البداية الصعبة للفريق، مبيناً أن الفريق يحظى بدعم ورعاية ومتابعة إدارة النادي، الأمر الذي أسهم في تحقيق هذا الفوز وإعادة الظفرة لواجهة البطولات، خصوصاً أن اللقب الحالي هو الثالث في تاريخ الفريق على مستوى الدوري.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «فوز الظفرة بدوري الصالات لم يأت من فراغ، بل بعد جهود مضنية ودعم كبيرة من إدارة النادي، والإجراءات الاحترازية لجائحة (كورونا)، بداية الموسم أثرت في الاستعدادات البدنية والفنية للفريق، حيث لم يكن بمقدورنا التجمع بسهولة لإجراء التدريبات، ما أثر في المردود العام، ولذلك تعرض الفريق لنتائج متواضعة في البداية».

وتابع: «اعتمدت إدارة الألعاب الجماعية خطة عمل فنية وبدنية ركزت على استعادة النتائج بشكل تدريجي، تتمثل في خوض مباريات كأس الاتحاد وكأس الإمارات للاستعداد لبطولتي كأس رئيس الدولة والدوري العام، وأثمرت الخطة عن نيل المركز الثاني في كأس رئيس الدولة والفوز ببطولة الدوري».

ويعدّ هذا اللقب هو الأول للظفرة في الموسم الحالي، من أربع بطولات نظمتها اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، افتتحها النصر بالفوز بكأس الاتحاد، قبل أن يفوز شباب الأهلي بكأس الإمارات، وفاز النصر بكأس رئيس الدولة، وختمها الظفرة ببطولة الدوري.

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