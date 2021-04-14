الامارات | «الحبتور» و«انكورا» في ختام كأس دبي للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» و«انكورا» في ختام كأس دبي للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عصر اليوم، ختام كأس دبي للبولو 2021، حيث من المقرر أن يلتقي فريق الحبتور وفريق انكورا.

ويضم فريق الحبتور، إلى جانب محمد الحبتور، كلاً من: حبتور الحبتور وسانتوس اريارتي وسنتياجو جومز، بينما يضم فريق انكورا: الدكتور عبدالرحمن العبار وخالد العمران وريكاردو جومز وتوماس اريارتي.

ويسبق المباراة الختامية لقاء يجمع بين الفرق الثلاثة الأخرى فريق الشيخة عليا وفريق دبي إيمو وفريق الباشا في مباراة من ثلاث جولات، بحيث يلعب كل فريق مع الفريقين الآخرين لتحديد ترتيب الفرق في هذه البطولة.

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